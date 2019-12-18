Kanala düşen genç, boğuldu

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ŞANLIURFA'da arkadaşlarıyla dolaşırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Ahmet Elçi (24), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kenarında gezen Ahmet Elçi, dengesini kaybederek suya düştü. Kanala düşen Elçi, kısa süre içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen dalgıç polisleri, 2 saatlik çalışma sonucu Ahmet Elçi´nin cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Elçi´nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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