Şanlıurfa´da kaçak sigara ve tütüne gözaltı

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA'da, TIR'ın dorsesinde, çuvallar içinde 20 bin paket kaçak sigara ile 263 kilogram tütün ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van'dan Mersin'e giden Suat E. yönetimindeki TIR'ı kent girişinde durdurdu. Arama yapılan TIR'ın dorsesinde, un çuvallarına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ile 263 kilogram nargile tütünü geçirildi. Sigara ve tütüne el koyan polis, sürücü Suat E.'yi gözaltına aldı.



ŞANLIURFA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:16

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.