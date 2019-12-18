Haliliye Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, il\u00e7ede sorumluluk sahas\u0131nda bulunan okul kantinleri ve \u00e7evresindeki i\u015fletmeleri denetleyerek sa\u011fl\u0131k ve hijyen uyar\u0131s\u0131nda bulundu. Haliliye Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, ba\u015fta okul kantinleri olmak \u00fczere denetimlerini aral\u0131ks\u0131z bir \u015fekilde s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Halk sa\u011fl\u0131n\u0131n \u00f6ncelikli olarak hedefleyen ekipler bu kapsamda hijyen, i\u015f yeri a\u00e7ma \u00e7al\u0131\u015fma ruhsat\u0131, g\u0131da maddesi \u00fcr\u00fcnlerinin haz\u0131rlanmas\u0131, \u00e7al\u0131\u015fma ortam\u0131 gibi durumlar\u0131 denetliyor. Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, ayr\u0131ca okul kantinlerinde haz\u0131rlanarak sat\u0131lan tost, sandvi\u00e7 gibi bozulabilecek g\u0131da maddelerin ve son kullan\u0131m tarihi ge\u00e7mi\u015f \u00fcr\u00fcnlerin sat\u0131lmas\u0131 sonucu \u00e7\u0131kabilecek sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131na kar\u015f\u0131 i\u015fletmecileri uyard\u0131. \u00d6te yandan ekipler, son g\u00fcnlerde sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan tehlike sa\u00e7an \u00e7ikolata \u015f\u0131r\u0131ngalar\u0131na y\u00f6nelik yo\u011fun m\u00fccadele veriyor. Hem okul hem de \u00e7evrelerindeki t\u00fcm i\u015fletmelerde buna ili\u015fkin denetimlerin s\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Haliliye Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden denetimlere ili\u015fkin yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, denetimlerde halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na zarar verebilecek t\u00fcm g\u0131da maddelerin denetimlerinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtilerek, ekiplerin bu kapsamda denetimlerine aral\u0131ks\u0131z devam edece\u011fi bildirildi.