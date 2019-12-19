Kırsalda stabilize yol çalışması devam ediyor

Haliliye Belediyesi, kırsalda başlattığı yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler kırsal Konuklu Mahallesinde stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, mevsim koşullarını göz önünde bulundurarak, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Konuklu Mahallesinde çalışmalarını son sürat devam ediyor.

Yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan Haliliye Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Konuklu mahalle sakinleri “Yollarımız çamurdan geçilmez haldeydi. Özellik kış ayları yollarımızı kullanamıyorduk. Haliliye Belediyesi yollarımızı yaptı. Bizi çamurdan kurtardı. Bu hizmetlerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan ekipler çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

ŞANLIURFA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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