Öğrenciler Karaköprü’deki okuma salonlarında geleceğe hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesi faaliyete koyduğu okuma evleri ve halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan ve sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerden yoğun ilgi görürken, öğrenciler kendilerine ders çalışma ortamı sunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler.

Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete veren okuma evleri ve halk kütüphanesi sessiz bir ortamda sınavlara çalışmak, kitap okumak isteyen öğrencilerin uğrak yeri haline geldi. Esentepe, Atakent ve Doğukent mahallelerinde bulunan okuma evleri ile Karaköprü Belediyesi Halk Kütüphanesi öğrenciler tarafından ders çalışma ortamı olarak tercih edilirken, sınavlara hazırlanan ve kitap okumak isteyen öğrenciler ve vatandaşlar da bu merkezlerden faydalanıyor.

Öğrenciler hizmetten memnun olduklarını dile getirirken, kendilerine ders çalışma ortamı sağlayan Başkan Baydilli’ye ve personeline teşekkür ettiler. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de eğitime katkı sağlamak adına öğrencilerin sakin bir ortamda sınavlara hazırlanması için bu hizmeti gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Biz gençlerimizin ileride çok önemli hizmetlerde bulunacakları mesleklerini elde etmeleri için geçmeleri gereken sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah bu okuma evlerimizin sayısını artırarak daha fazla öğrenciye hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesinin 3 okuma evi ile halk kütüphanesine aylık ortalama 10 bin öğrencinin ders çalışmak için kayıt yaptığı öğrenildi.

ŞANLIURFA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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