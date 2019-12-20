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Hediyelik eşyalara, gelinlik ve elbiselere ebru sanatı estetiği Ebru sanatına farklı bir boyut ...

İHA

Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştiren ebru sanatçısı, alışılmışın dışında farklı bir boyutta yaptığı çalışmayla taş, elbise, gelinlik ve hediyelik eşyaları süslüyor.

Hediyelik eşyalara, gelinlik ve elbiselere ebru sanatı estetiği Ebru sanatına farklı bir boyut kazandırdı

Şanlıurfa’da bir ilki gerçekleştiren ebru sanatçısı, alışılmışın dışında farklı bir boyutta yaptığı çalışmayla taş, elbise, gelinlik ve hediyelik eşyaları süslüyor.
Genel olarak kağıt üzerinde yapılan ebru sanatı, Şanlıurfa'da farklı bir boyut kazandı. Ebru sanatını alışılmışın dışına çıkaran ve farklı bir yöntem uygulayan Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi, ebru teknesinde beyaz kumaş üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Eğitmen Çiftçi, kağıt üzerine yapılan ebru sanatını taş, elbise ve hediyelik eşyaların üzerine uyguluyor.

Ebru sanatında farklı yöntem ve metotlar uygulanıyor
Ebru sanatında artık farkı çalışmalar geliştiğini ifade eden Eyyübiye Halk Eğitim Merkez Müdürü Mehmet Salıcı, “Burada açtığımız giyim kursunda, kullanılmak üzere ebru sanatında kumaşlar üretiyoruz. Üretilen elbiseler desenine göre farklı alanlarda değerlendiriyoruz. Ebru sanatına farklı bir yöntem ve metot uygulanıyor. Daha önce rastladığımız genelde kağıt üzerine yapılır. Biz bir farklılık oluşturarak Alper hocanın sayesinde bu tasarıyı kumaşa uyguluyoruz. Kumaşlara uygulanan metot kuruduktan sonra kursiyerlerimiz tarafından işlemlerden geçirtilerek farklı materyallara dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

“Ebru sanatında hayalimi gerçekleştirdim”
Üniversite yıllarında düşündüğü hayalini gerçekleştiren Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi, “Bugün yapmış olduğumuz ebrular, normalde dünyada ve ülkemize kağıt üzerine işleniyor diye biliniyor. Ebru sanatında alışılmışın dışına çıktık. Kumaş, keçe, seramik, taş ve doğal birçok materyalin üzerine ebruyu yapıyoruz. Ebru sanatı Eyyübiye Halk Eğitim Merkezinde bayanlarla birlikte bu metotları geliştirdik, daha da çok geliştireceğiz. Ebru sanatı farklı bir buluş aklıma üniversite yıllarımda gelmişti. Akademisyenlerimiz, kağıt üzerine özellikle ebrunun yapılması gerektiğini söylediler. Ben de hocama kağıt değil de kumaş üzerine neden ebruyu yapmıyoruz. Bu konuda eleştiri aldık, hala da alıyoruz. Üniversite bittikten sonra hayalim olan ebruyu nasıl nerede kullanılması gerekirse orada kullanacağım. Ebrunun tutmaz denilen materyallerin üzerine ebruyu başarıyla tutturduk. Demirin üzerine asla ebru tutmaz denildi, biz bisikletin üzerine ebruyu işledik. Keçe üzerine ebru tutmaz dediler, biz keçeye de ebru yaptık. Taş ve diğer objeler üzerine de ebru sanatını işledik ve daha da geliştireceğiz. Ebru sanatının en iyisini yaptım. Ebru sanatında yaptığımız tasarılar yıkansa, zaman geçse de asla değişmez” dedi.
Ebru sanatını artık gelinlik üzerine de uyguladıklarını vurgulayan Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nurcan Gürhan, “Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Aslında ebruda geri dönüşüm yapıyoruz. Bizim en büyük tasarımız ebru üzerine yapılan tasarılar hayatın her alanına aktarmak. Ebru sanatında kıyafet, taş ve diğer objeler üzerine geçirebilmek. Burada öğrencilerimizle birlikte, Alper hocamızın öncülüğünde objeleri boyuyoruz, kurutuyoruz. Ütülüyoruz, kesiyoruz. Ebruda artık gelinlik üzerine işleyecek duruma geldik. Her türlü kıyafette ebruyu kullanabiliyoruz” şeklinde konuştu.
Kursiyer Fatma Tarak da, “Ebruyu ilk başta öğrendik. Kumaşların üzerine ebruyu işleyerek elbise yaptık. Yeni şeyler öğrendiğimiz için eve mutlu gidiyoruz. Değişik bir psikoloji olarak bizi mutlu ediyor ebru sanatı. Hem manevi hem de maddi olarak kazanç sağlıyoruz” diye konuştu.

ŞANLIURFA

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:38
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