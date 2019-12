‘Parmak bebek’ yaşam mücadelesini kazandı İmmatür doğan parmak bebek hayata tutundu

Şanlıurfa’da 26 haftalıkken dünyaya gelen bebek, doktorlar ve yenidoğan yoğun bakım personelinin çabasıyla 140 gün süren yaşam savaşını kazandı.

Şanlıurfa’da 26 haftalıkken doğan immatür bebek, 140 günlük kuvöz bakımından sonra annesinin kucağına verildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Güneş’in müdahalesiyle doğan İbrahim Kerim adlı bebek, sağlığına kavuştu. Çiftin daha önce de 3 bebeğini erken doğum sonucu kaybettiği öğrenildi.



“Bebeğime ilk dokunduğum da çok mutlu oldum”

İmmatür bebeğin annesi, “Buradan herkese söylemek istediğim, çaba harcasınlar. Umut içinde olsunlar, Allah’tan ümitlerini kesmesinler. Bebeklerinin yanına her zaman gitsinler. Bebeğini görmeye çalışsınlar. Ona temas etmeleri çok önemlidir. Ben bebeğime ilk dokunduğum da, çok mutlu oldum. çok güzel bir şeydi. Son ayında bizim eve götüreceğimiz zaman doktorumuz çok çaba harcadı. Bize kanguru bakımını önerdi. Annelere tavsiyem hiç ümitlerini kaybetmesinler. İlaçların etkisi olmasına rağmen anne sütünde çok önemli, faydası çoktur. Çok şükür, Elhamdülillah bebeğim yanımda. Biz bir haftadır bebeğimizi eve götürmüşüz. Her zaman bebeğimle ilgileniyorum. Her şeyi ile mutlu oluyorum, ağlamasına bile çok seviniyorum. Bazen ağlamasını bile istiyorum ki onun sesini duyayım, daha çok onun mutluluğunu yaşayabileyim. O benim her şeyim her iki oğlum da benim her şeyim. Ben bebeklerimi erken doğuruyorum, sıkıntılarım var. İlk bebeğimi kaybettim, sonra 2 düşük daha yaptım. Son ikisini de erken doğurdum, Bir önceki 28 haftada doğdu, iki ay kuvözde kaldı. Bu bebeğim 26 haftalık doğdu. Allah’a çok şükür iki bebeğim de yanımda benim” dedi.



“Bebeğimiz sağlığına kavuştu"

Bebeğin babası, "Bebeğimiz immatür doğdu. 26 haftalıkken doğdu. Bu süreçte doktorumuzun bize tavsiyeleri oldu. Bebeğimiz sağlıklı olarak doğdu doktorumuz bize Allah’tan ümidin kesilmeyeceğini söyledi. 140 gün kuvözde yaşadı. Bu süreçte doktorumuz imkansızı başardı. Allah’tan umudumuzu kesmeyerek biz de ona güvenerek iyi bir sonuç elde ettik” şeklinde konuştu.



“Rabbim bize bağışladı”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Bülent Güneş, “Yenidoğan bebekleri değerlendirdiğimiz zaman erken doğan bebekler için immatür bebek, prematüre bebek pozisyonu var. Normal bebek 39 ile 42 hafta arasında doğan bebekler zamanında doğmuş olarak diyoruz. 38 haftanın altındaki bebeklere erken term diyoruz. Zamanında ama ideale göre erken diyoruz. Prematüre bebekler ise 37 ile 28 hafta’da olan bebeklere prematüre diyoruz. 28 haftanın altındaki bebeklerde immatür bebek diyoruz. Bu hastamız 26 haftalık olan bir bebeğimiz immatür bir bebeğimiz, bu süreçte tabi bizim koordineli bir şekilde hastanemizde gerek personelle, babayla anneyle olan koordineli bir şekilde çalışmanın neticesinde çok şükür Cenabı Allah bize bağışladı. Bu süreçte bir takım problemler yaşayabiliyoruz, özellikle bebekle ilgili olarak baktığımız zaman çocuğun bağırsakla ilgili, böbrek le ilgili, akciğer zaten başlı başına en önemli problemimizi o oluşturan bir tablo, bunlarla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Bunlar istenen şeyler değil ama bu durumdaki hastalar da beklenen reaksiyonlar, bunlarla ilgili olarak canla başla mücadelemizi yaptık. Çok şükür Rabbim bizlere bağışladı” ifadelerini kullandı.

Ailesi, doktorları ve yenidoğan yoğun bakım personelinin çabasıyla kuvözdeki tedavilere olumlu yanıt veren İbrahim Kerim, 140 gün sonra annesinin kucağına verildi.

