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Minik sevgi artık rahatça okuluna gidebilecek Engelli öğrencilerin yüzünü güldürdüler

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenler tarafından düzenlenen gecede elde edilen gelirle alınan elektrikli akülü sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Minik sevgi artık rahatça okuluna gidebilecek Engelli öğrencilerin yüzünü güldürdüler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenler tarafından düzenlenen gecede elde edilen gelirle alınan elektrikli akülü sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Geçtiğimiz günlerde ilçede görev yapan öğretmenler tarafından engelli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye almak amacıyla düzenlenen gecede elde edilen bağışlarla alınan bir akülü tekerlekli sandalye ile bir manüel tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi öğrencilere, öğretmenler tarafından verildi. Manüel tekerlekli sandalye Gülabibey ilkokulunda okuyan 7 yaşında ki 2. sınıf öğrencisi yürüme engelli Ayşegül Erkol'a verilirken, akülü sandalye ise Cumhuriyet ilkokulunda eğitim gören 7 yaşında ki Sevgi Büyükkılıç'a verildi. Duygulu anların yaşandığı teslim töreninde öğrenci velileri ile öğretmenler gözyaşlarına hakim olamadı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kızını bebek arabasında okula getirip götürdüğünü söyleyen Hayriye Erkol, "Kızım memnun oldu bende çok memnun oldum, bu iyiliği bize yapan tüm öğretmenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Kendisine hediye edilen tekerlekli sandalye için öğretmenlere teşekkür eden Ayşegül Erkol, daha önce bebek arabasıyla okula geldiğini ve çok zorlandığını belirterek, yeni sandalyenin çok güzel olduğunu belirtti. Cumhuriyet ilkokulu 2. sınıf öğrencisi Sevgi ve annesi Rabiya Büyükkılıç'ta öğretmenlere teşekkür etti. Anne Büyükkılıç, "Kızım bu sayede daha rahat okula gidebilecek, teneffüse çıkabilecek. Tekrardan bu imkanı bize sağlayan fedakar öğretmenlere ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi. Mimar Sinan Ortaokul müzik öğretmeni Ayşenur Olgun, böylesi anlamlı ve güzel çalışmanın içinde olduklarından dolayı büyük bir gurur yaşadığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Siverek şehir tiyatrosuyla birlikte bir konser düzenledik, bu konserden elde edilen gelirle engelli öğrencilerimize akülü ve tekerlekli sandalyeler aldık. Bugün bu sandalyeleri engelli öğrencilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların gözlerinde ki sevinci, mutluluğu görünce hepimiz ne kadar güzel işler yaptığımızı tekrardan gördük, hepimiz çok mutlu olduk. Umarım bu tür etkinliklerin devamı gelir ve engelli öğrencilerimize daha fazla yarar sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.
İlçe Milli eğitim Müdürlüğü özel Büro Sorumlusu Mehmet Fahri Düşünekli de yaptığı açıklamada, "Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan öğretmenlerimizden oluşan şehir tiyatrosunun gösteri yaptığı ve müzik öğretmenlerimizden oluşan grubumuzun müzik dinletisi düzenledikleri gecede, engelli öğrencilerimiz yararına bağış toplandı. toplanan bağışlarla, engelli öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak akülü sandalye ve tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçları karşılandı. Bugün de tespit ettiğimiz mağdur öğrencilerimize okullarını gezip sandalyelerini teslim ettik. Bu anlamda emeği geçen tüm öğretmenlerimize Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz, bu tür sosyal sorumluluk projelerini müdürlük olarak destekliyoruz ve her zaman öğretmenlerimizin yanındayız" diye konuştu.

ŞANLIURFA

20 Aralık 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 14:57
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  • YATSI 18:38
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