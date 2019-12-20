Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet değişimi

"O benim sünnetim değildi"

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Resulayn'da nöbet değişimi yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, TSK ile birlikte görev alan SMO askerlerinin bir bölümü, nöbet değişimi yaptı. SMO askerlerinin, görev süresi dolduğu için nöbet değişimi gerçekleştirdiği belirtildi. Sınır kapısında bekleyen SMO askerleri, sivil otobüslerle bölgeden alınırken, yerlerine takviye ekipler yönlendirildi.



ŞANLIURFA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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