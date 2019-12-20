Karaköprü'de yol açma seferberliği

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol ihtiyacını karşılamak için ilçede yeni yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa'nın hızla büyüyen ve konutlaşan ilçesi Karaköprü'de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından başlatılan yol seferberliği aralıksız sürüyor. Karaköprü Belediyesi fen işleri ekipleri özellikle yapılaşmanın arttığı ve yeni yol ihtiyacının olduğu mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verilen talimat doğrultusunda yeni yollar açan Fen İşleri ekipleri açıldıktan sonra alt yapısı tamamlanan yollarda da kilitli parke döşeyerek yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

İlçeye hizmet noktasında azami bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yol konusuna da ayrı bir hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

Baydilli, "İlçemizin tabi ki yeniliğinden dolayı ne kadar yoğun çalışsak da halen yeni yol ihtiyacı var. Biz de göreve geldiğimizden beri başlattığımız yol seferberliğini kış ayları demeden aralıksız sürdürüyoruz. Seyrantepe, Güllübağ, Atakent, Doğukent, Batıkent ve Akpiyar mahallelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Bunun dışında da diğer mahallelerimizde ihtiyaç dahilindeyeni yollar açıyoruz. Fen işleri ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını kış aylarında da sürdürecek.

ŞANLIURFA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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