Viranşehir’de 7 pano tahrip edildi

Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek ve enerji kalitesini artırmak için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kurduğu kaçağı önleyen panoların 7’si tahrip edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek ve enerji kalitesini artırmak için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kurduğu kaçağı önleyen panolardan (ASOP) 7’sini kırarak tahrip etti. Saldırganların gece Hürriyet Mahallesinde 5, Azadi Mahallesinde ise 2 panoyu tahrip ettiği belirlendi. Yaşanan olayla birlikte bu güne kadar Viranşehir’de saldırı sonucu tahrip edilen pano sayısı 327’ye yükseldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

ŞANLIURFA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:27

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AKŞAM 17:17

YATSI 18:38

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