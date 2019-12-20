Şanlıurfa’da miting ve yürüyüşler 1 ay süreyle yasaklandı

Şanlıurfa'da her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting ve çadır kurma gibi etkinliklerin 1 ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerdeki yasaklama kararıyla ilgili, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte, 19 Aralık 2019 ile 17 Ocak 2020 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi.

ŞANLIURFA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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