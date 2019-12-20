Elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriği kesilecek Şanlıurfalı çiftçilerin 1 milyar 750 milyon TL elektrik borcu var

Şanlıurfa’da 12 bin 600 tarımsal sulama abonesinin Dicle Elektrik’e toplam 1 milyar 750 milyon lira elektrik borcu bulunduğu açıklandı. Enerji şirketi, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin enerjisinin, hatları toplanmak suretiyle kesileceğini duyurdu.

Dicle Elektrik, yasaların kendisine tanıdığı ve çok daha önce uygulayabileceği borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin enerjisini kesme hakkını, çiftçiler zarar görmesin diye birçok kez erteledi. Yıl sonu gelmesine rağmen tarımsal sulama abonelerinden beklenen ödeme gelmeyince enerji şirketi artık bu hakkını kullanma kararı aldı.



Bir ilde 1 milyar 750 milyon lira borç

Dicle Elektrik, elektrik gücü ile tarımsal sulamanın en yoğun yapıldığı illerden Şanlıurfa’da 12 bin 600 tarımsal sulama abonesinin şirkete tam 1 milyar 750 milyon lira elektrik borcu bulunuyor. Borç yüzünden hizmetin sürdürülemez duruma geldiğine vurgu yapan Dicle Elektrik’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şirket olarak peşin ödeme yaparak aldığımız elektriği, diğer müşterilerimiz gibi tarımsal sulama abonelerimizin kullanımına sunduk. Ancak aradan yasal sürenin üzerinde çok daha uzun süre geçmesine rağmen bedelini tahsil edemedik. Ödenmeyen borç miktarı sadece bu ilimizde 1 milyar 750 milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu sebeple çiftçilerimizden acilen ödeme yapmalarını bekliyoruz aksi durumda hatlarını toplayarak enerjilerini kesmekten başka çaremiz kalmayacaktır’’ denildi.



Jeneratör kurulacak mağduriyet olmayacak

Dicle Elektrik açıklamasında, toplanan hatlar üzerinden beslenen ve borcu bulunmayan diğer abonelere ise ilk etapta kuracakları 100 jeneratörden sağlanacak elektrik enerjisinin verileceği bildirildi. Böylece ana hattan beslenmese dahi borcunu ödeyen aboneler mağdur edilmeyecek.



“Çiftçilere artık bloke uygulanmıyor”

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu yaptığı açıklamada, “Söz konusu karar 2016 yılında yapılan tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak çiftçilere 2017 yılında devlet tarafından ödenen desteklemelere bloke konulmasıyla ilgilidir. Bahse konu Bakanlar Kurulu kararı ve uygulama tebliği yürürlükte olmadığından böyle bir çiftçinin destekleme primine bloke koyma tarzında uygulamamız da söz konusu değildir. Şu anda uygulanmakta olan DSİ Genel Müdürlüğü’nün Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme Ve Bakım Ücreti Veya Su Kullanım Hizmet Bedeli İle Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliğidir. Dolayısıyla bloke uygulaması yoktur’’ ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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