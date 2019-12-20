Şanlıurfa´da toplantı ve gösterilere 1 ay süreyle yasak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa´da toplantı ve gösterilere 1 ay süreyle yasak

DHA

ŞANLIURFA Valiliği, uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma ve bildiri dağıtılmasının bir ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

ŞANLIURFA Valiliği, uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma ve bildiri dağıtılmasının bir ay süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerdeki yasaklama kararına ilişkin bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:
"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte, 19 Aralık 2019 ile 17 Ocak 2020 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

ŞANLIURFA

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
HRÜ öğrencileri görme engellilere yönelik sesli kitap projesi
YEREL HABERLER HRÜ öğrencileri görme engellilere yönelik sesli kitap ...
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriği kesilecek Şanlıurfalı çiftçilerin 1 milyar 750 milyon TL elektrik borcu var
YEREL HABERLER Elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriği ...
Şanlıurfa’da miting ve yürüyüşler 1 ay süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da miting ve yürüyüşler 1 ay süreyle ...
Şanlıurfa’da Çin'in Doğu Türkistan protestosu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Çin'in Doğu Türkistan protestosu
Viranşehir’de 7 pano tahrip edildi
YEREL HABERLER Viranşehir’de 7 pano tahrip edildi
Akçakale Caddesi altyapısı güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Akçakale Caddesi altyapısı güçlendiriliyor
Karaköprü'de yol açma seferberliği
YEREL HABERLER Karaköprü'de yol açma seferberliği
Hz. Mevlana Şanlıurfa'da anıldı
YEREL HABERLER Hz. Mevlana Şanlıurfa'da anıldı
Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya ...
Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet değişimi
YEREL HABERLER Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet ...
Minik sevgi artık rahatça okuluna gidebilecek Engelli öğrencilerin yüzünü güldürdüler
YEREL HABERLER Minik sevgi artık rahatça okuluna gidebilecek Engelli ...
‘Parmak bebek’ yaşam mücadelesini kazandı İmmatür doğan parmak bebek hayata tutundu
YEREL HABERLER ‘Parmak bebek’ yaşam mücadelesini kazandı İmmatür ...
Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor
Hediyelik eşyalara, gelinlik ve elbiselere ebru sanatı estetiği Ebru sanatına farklı bir boyut kazandırdı
YEREL HABERLER Hediyelik eşyalara, gelinlik ve elbiselere ebru ...
Kat görevlileri, otel odasında poşet dolusu para buldu
YEREL HABERLER Kat görevlileri, otel odasında poşet dolusu para ...
Asgari ücretle çalışan işçiler yüzlerce altın para buldu Buldukları yüzlerce altın parayı otel yönetimine teslim ettiler Otel işçilerinden örnek davranış
YEREL HABERLER Asgari ücretle çalışan işçiler yüzlerce altın para ...
Süleymaniye ‘şoklama’ sistemi ile temizleniyor
YEREL HABERLER Süleymaniye ‘şoklama’ sistemi ile temizleniyor
Şanlıurfa’da esrarengiz olay Kaldırımdan yükselen duman bütün birimleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da esrarengiz olay Kaldırımdan yükselen ...
Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti Türk kültürü Makedonya’da tanıtılacak
YEREL HABERLER Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret ...
Öğrenciler Karaköprü’deki okuma salonlarında geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler Karaköprü’deki okuma salonlarında geleceğe ...
Kırsalda stabilize yol çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Kırsalda stabilize yol çalışması devam ediyor
Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X