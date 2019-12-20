7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Şanlıurfa merkezli İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bazıları aktif görevde olan, bazıları meslekten ihraç edilmiş, 5'i polis memuru ve 2'si öğretmen 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



ŞANLIURFA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:17

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.