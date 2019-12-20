HRÜ öğrencileri görme engellilere yönelik sesli kitap projesi

Harran Üniversitesi öğrencileri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı iş birliği ile görme engellilere yönelik sesli kitap projesi geliştirdi.

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri H. Cihat Uyanıkoğlu, Gevher Özgem, Gülsüm Bahçe, Müzeyyen Unat, İbrahim Aslan, Yusuf İnce, Halil Aksoy, Yusuf Seltekin tarafından yapılan projeyle görme engelli kişilerin okumak istedikleri ancak okuyamadıkları kitaplara ulaştırılması amaçlanıyor. Bu proje sayesinde toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan görme engelli bireylere fırsat eşitliği sağlanarak gönüllü bireyler tarafından seslendirilen kitaplarla istedikleri kitaba erişim imkanı sunuluyor. Proje hakkında bilgi almak üzere öğrencileri makamına kabul eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, projenin tasarım ve uygulama aşamalarında verdikleri emekten dolayı öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Proje kapsamında ilk etapta örnek olarak seslendirilen Siyah Lale, Alice Harikalar Diyarında, Şeker Portakalı, Korku, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Üstü Kalsın Seçme Şiirler, Esirler, Canım Aliye Ruhum Filiz, Alice Düşler Ülkesinde, Saçaklı Kızın Pasaklı Günlüğü, Her Şey Seninle Başlar, Beyaz Geceler isimli dünyaca ünlü yazarlara ait kitaplar seslendirilerek görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

ŞANLIURFA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:17

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.