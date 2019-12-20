Sahipsiz kalan Şanlıurfaspor'a valilik heyet atadı

Görüldüğü gibi değil! Hepsi şantaj için

TFF 2. Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor’da yönetimin toplu halde istifa etmesi üzerine valilik tarafından 5 kişilik bir heyet atandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve maddi sıkıntılar yaşayan Şanlıurfaspor’a valilik kararıyla beş kişilik bir heyet atandı. Başkanlığına kulüpte daha önce yöneticilik yapan Mahmut Mangal'ın atandığı heyetin kulübü olağanüstü genel kurula götüreceği belirtildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve cezası nedeniyle puanları silindiği için eksi 14 puanla son sırada bulunan Şanlıurfaspor’un başkanlığını yapan Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, geçen gün toplu halde istifa etmişlerdi. Kulübü genel kurula götürecek 11 kişilik yönetim kurulu oluşmadığından valilik tarafından heyet atandığı öğrenildi.

ŞANLIURFA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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