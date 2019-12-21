Resulayn ve Telabyad´da terör örgütünün tahribatı temizleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Resulayn ve Telabyad´da terör örgütünün tahribatı temizleniyor

DHA

ŞANLIURFA´ya sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD´den temizlenen Suriye´nin Telabyad ile Resulayn kentlerinde terör örgütünün oluşturduğu tahribatın izleri siliniyor. Her iki kentte enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sürerken, alt yapı, eğitim ve sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Terör örgütünün zulmünden en çok etkilenen çocuklar ise ilk defa sinemayla tanıştı.

ŞANLIURFA´ya sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD´den temizlenen Suriye´nin Telabyad ile Resulayn kentlerinde terör örgütünün oluşturduğu tahribatın izleri siliniyor. Her iki kentte enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sürerken, alt yapı, eğitim ve sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Terör örgütünün zulmünden en çok etkilenen çocuklar ise ilk defa sinemayla tanıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim´de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye´nin kuzeyinde bulunan ve terör örgütü PKK/ PYD denetimindeki Resulayn ile Telabyad kentleri terör unsurlarından temizlendi. Her iki kentte teröristler tarafından konulan bombalı tuzaklar ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tek tek imha edildi. Terör örgütünün izlerinin silinmesi için ise iş makineleri enkazları temizlerken, içme suyu ve elektrik şebekeleri de Türkiye'den gelen ekipler tarafından yenileniyor.
KARARGAH OLARAK KULLANILAN OKULLAR ONARILIYOR
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, başkanlığında çalışmalar yürüten Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde YPG/PKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okullar onarılarak, eğitime hazır hale getirildi. Onarılan okulların bahçesindeki eski basketbol potaları yenilendi, bahçelere fidan dikilerek yeşillendirildi. Terör örgütünün zulmünden en çok etkilenen çocuklara ise giyim ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise mobil sinema TIR'ını Resulayn'a göndererek çocuklara ilk kez sinema keyfi yaşattı. Hayatın normale döndüğü her iki kentte açılan fırınlarda günlük ekmek dağıtımı yapılırken, çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgede mağdur olan Suriyeli ailelere kışlık erzak, giyim gibi yardımlarda bulunuyor.

ŞANLIURFA

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haliliye’de açılan bilgisayar kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Haliliye’de açılan bilgisayar kursuna yoğun ilgi
Telabyad’da un üretimine başlandı
YEREL HABERLER Telabyad’da un üretimine başlandı
Ceylanpınar’da Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu
Sahipsiz kalan Şanlıurfaspor'a valilik heyet atadı
YEREL HABERLER Sahipsiz kalan Şanlıurfaspor'a valilik heyet atadı
7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Şanlıurfa´da toplantı ve gösterilere 1 ay süreyle yasak
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da toplantı ve gösterilere 1 ay süreyle ...
HRÜ öğrencileri görme engellilere yönelik sesli kitap projesi
YEREL HABERLER HRÜ öğrencileri görme engellilere yönelik sesli kitap ...
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriği kesilecek Şanlıurfalı çiftçilerin 1 milyar 750 milyon TL elektrik borcu var
YEREL HABERLER Elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriği ...
Şanlıurfa’da miting ve yürüyüşler 1 ay süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da miting ve yürüyüşler 1 ay süreyle ...
Şanlıurfa’da Çin'in Doğu Türkistan protestosu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Çin'in Doğu Türkistan protestosu
Viranşehir’de 7 pano tahrip edildi
YEREL HABERLER Viranşehir’de 7 pano tahrip edildi
Akçakale Caddesi altyapısı güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Akçakale Caddesi altyapısı güçlendiriliyor
Karaköprü'de yol açma seferberliği
YEREL HABERLER Karaköprü'de yol açma seferberliği
Hz. Mevlana Şanlıurfa'da anıldı
YEREL HABERLER Hz. Mevlana Şanlıurfa'da anıldı
Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya ...
Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet değişimi
YEREL HABERLER Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet ...
Minik sevgi artık rahatça okuluna gidebilecek Engelli öğrencilerin yüzünü güldürdüler
YEREL HABERLER Minik sevgi artık rahatça okuluna gidebilecek Engelli ...
‘Parmak bebek’ yaşam mücadelesini kazandı İmmatür doğan parmak bebek hayata tutundu
YEREL HABERLER ‘Parmak bebek’ yaşam mücadelesini kazandı İmmatür ...
Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor
Hediyelik eşyalara, gelinlik ve elbiselere ebru sanatı estetiği Ebru sanatına farklı bir boyut kazandırdı
YEREL HABERLER Hediyelik eşyalara, gelinlik ve elbiselere ebru ...
Kat görevlileri, otel odasında poşet dolusu para buldu
YEREL HABERLER Kat görevlileri, otel odasında poşet dolusu para ...
Asgari ücretle çalışan işçiler yüzlerce altın para buldu Buldukları yüzlerce altın parayı otel yönetimine teslim ettiler Otel işçilerinden örnek davranış
YEREL HABERLER Asgari ücretle çalışan işçiler yüzlerce altın para ...
Süleymaniye ‘şoklama’ sistemi ile temizleniyor
YEREL HABERLER Süleymaniye ‘şoklama’ sistemi ile temizleniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X