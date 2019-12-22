Haliliye ligin ilk yarısını zirvede tamamladı

"O benim sünnetim değildi"

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Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 11’inci haftasında Cevhertepe’yi konuk eden Haliliye Belediyespor aldığı 30’lık skorla ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.

Sezona iddialı başlayan ev sahibi takım Haliliye Belediyespor galibiyet serisini ligin ilk yarısının son karşılaşması olan Cevhertepe karşısında 30’lık skorla sürdürdü. 11 Nisan Spor salonunda oynan maçta Haliliye Ekibi tüm setleri önde kapatarak ligin ilk yarısını 28 puanla zirvede kapattı.

Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, 257, 25,15, 257’lik setlerle Cevhertepe Sporu 30 mağlup etmeyi bildi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 28’e çıkaran Haliliye ekibi, ligin ilk yarsını lider olarak tamamladı.

ŞANLIURFA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:01

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