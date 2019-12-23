Haliliye’de kadınlar ücretsiz kursta meslek ediniyor

Haliliye’de açılan ücretsiz kurslarla kadınların meslek edinme ve ev ekonomisine katkıda bulunmalarına olanak sağlanıyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Süleymaniye Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinde kadınların meslek edinip iş hayatında başarılı olabilmesine yönelik açılan ücretsiz kurslar devam ediyor. Kadınlar burada ilgi alanlarına yönelik seçtikleri kurslarda alanında uzman eğitmenler tarafından eğitime tabi tutuluyor. Kadınlar, kurta dikiş nakış, el sanatları, kuaför kursları alıyor. 3 ay süre ile eğitim gören kadınlar kurs bitiminde Milli Eğitim onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifikalarını alan kadınlar ayrıca kalfalık ve ustalık belgesi almaya da hak kazanacak. Kurslarda birçok ürünü işleyen kadınlar burada meslek edinmenin yanı sıra ürettikleri ürünleri satarak, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Kurslara katılan kadınlar, Haliliye Belediyesi’nin bu hizmetlerinden dolayı memnun olduklarını belirtti.

ŞANLIURFA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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