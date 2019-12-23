AK Parti'li vekile suikast planlayan 6 teröriste müebbet

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast hazırlığındayken yakalanan 6 terörist, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast hazırlığındayken 19 Ekim 2018 tarihinde polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalanan Ş.A., M.H.A., M.K.A., Ö.A., F.A. ile K.A.’nın yargılanmasına devam edildi. Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıkların tamamı katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Savcı, zanlıların yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda silah ve patlayıcı bulunduğunu, sanıkların 2012 yılında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 polisin yaralanması ve 2015 yılında 1 kişinin öldürülmesi olaylarına da karıştıklarını söyleyerek cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, 6 sanığa 'Kasten adam öldürme', 'Kamu görevlisine karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs' ile 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet', 'Suç delillerini gizlemek' ve 'Patlayıcı madde bulundurma' suçlarından toplamda 175 yıl hapis ile 250 bin lira para cezası verdi.

ŞANLIURFA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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