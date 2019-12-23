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Otomobiller çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

İHA

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sadık P. yönetimindeki 02 HL 434 plakalı otomobil, Mehmet A.’nın kullandığı 63 FH 932 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Sadık P. ve A.’nın yanı sıra Yusuf A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Sadık P. ve Yusuf A.’nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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