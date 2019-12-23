Cezaevi firarisi çaldığı otomobilde uyuşturucuyla yakalandı Gece yarısı oto hırsızlığı kamerada Çaldığı otomobillerle uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’da gece yarısı bir otomobili düz kontak yaparak çalan cezaevi firarisi, araçtaki uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Buhara Mahallesi’nde yaşandı. S.A., gece saatlerinde park halindeki bir aracı çalmaya çalıştı. Şahıs ilk denemenin ardından aynı sokakta başka bir araca yöneldi. Bu kez aracın kapısını açan hırsız, otomobili düz kontak yaparak çaldı. Sabah saatlerinde aracını yerinde bulamayan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu S.A., çaldığı araçla birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramada satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edilen para ele geçirildi. Şahsın ayrıca cezaevi firarisi olduğu ve birçok suçtan aranmasının bulunduğu öğrenildi.

S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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