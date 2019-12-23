Buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Şanlıurfa’da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Suruç Birecik karayolu Yolboyu Mevkisinde yaşandı. İmam B. yönetimindeki 63 DF 114 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ters dönen tırdaki buğday etrafa saçılırken tırda bulunan sürücü İmam B. ile Abit Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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