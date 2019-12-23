Akçakale’de stabilize yol çalışmaları devam ediyor

Akçakale Belediyesi, kırsal ve merkez mahalle yollarına yönelik Stabilize yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla yapılan çalışmalarda birçok merkez ve kırsal mahalle yolu tamamlanırken, bu kapsamda İlçeye bağlı bir çok mahalle ve sokakta stabilize yol çalışması devam ediyor.

Planlama dahilinde yapılan çalışmaları yürüten Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalara Sevimli Mahallesi ve Tilkili Sokak kırsalında devam etti.

Kısa bir süre önce Aşağı Küme kırsal mahalle içinde start verilen çalışmalarda 50 kilometre stabilize yol yapım çalışması ile çamurlu ve bozuk olan mahalle yolları onarılıp ulaşım sıkıntısı yaşayan mahalle sakinlerinin sorunları çözüme kavuşturuldu. Pekmezli Merkez, Pekmezli Karanfil, Pekmezli küçük pekmezli, Kılıçlı, Narlıova, Yukarı Beydaş, Sevimli Mahallesi ve Tilkili’de tamamlanan çalışmalar, Sevimli merkez mahallede devam ediyor.

Çalışmalar program dahilinde belirlenen bölgelerde hızla devam edecektir

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yaptığı yazılı açıklamada ise, Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, Akçakale Belediyesi olarak nerede insan varsa oraya hizmet götürüyoruz. İlçe merkezinde yol yapım, onarım ve kilitli parke yapımı olarak gerçekten önemli bir yol kat ettik. ilçemizin bazı bölgelerinde de belirlenen program dahilinde sokak içlerini de stabilize ederek vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlıyoruz. Çalışmalar program dahilinde belirlenen bölgelerde hızla devam edecektir” diye konuştu.

ŞANLIURFA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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