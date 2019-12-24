Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama

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ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen ve 17'si kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 21 şüpheliden 9´u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklandı.



ŞANLIURFA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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