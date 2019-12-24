Haliliye kırsalında yol yapım atağı

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yol sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsalda 8 ayrı bölgede çalışmalar yürütülürken, 3 mahallede de çalışmalar tamamlandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren, fen işleri müdürlüğü, mevsim koşulları çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kırsalda vatandaşların yol sıkıntısı yaşamaması için çalışma yürüten ekipler, kırsal mahallerden Akçalı, Kahraman ve Kalınbayat’ta yeni çalışma başlattı. Boydere, Yukarı Komat, Yazılıkavak, Keremli, Altıntepe’de ise, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekipler, Çukurdoruç, Ortaören ve Yeniköy kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan ekipler, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Vatandaşlar Haliliye Belediyesinin sunduğu hizmetlerden memnuniyetlerini belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat teşekkür ettiler.

Öte yandan ekipler, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

ŞANLIURFA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:19

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.