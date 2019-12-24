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Öğretmenler topladıkları kitaplarla mahkumlar için kütüphane kurdu

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenler tarafından toplanan kitaplarla mahkumlar için bir kütüphane kuruldu.

Öğretmenler topladıkları kitaplarla mahkumlar için kütüphane kurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenler tarafından toplanan kitaplarla mahkumlar için bir kütüphane kuruldu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik kapsamında olan mahkumların istifade etmesi için kütüphane kuruldu. Öğretmenlerin kendi çabalarıyla topladıkları bin kitap, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Denetimlik Serbestlik Müdür Vekili Ekrem Şeker," Toplanan kitaplar ve kurulacak kütüphane sayesinde, koşullu salıverilen hükümlülerin topluma kazandırılması, eğitimlerin aktif hale getirileri, toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade etmeleri ve okur yazarlık oranlarının artması yönünde katkı sağlayacaktır. Bu tür çalışmaların devamına temenni ediyoruz" dedi.
Kitap kampanyasında amaçlarının hükümlü kişilerden istifade etmek ve onları tekrar topluma kazandırabilmek olduğunu kaydeden Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Sorumlusu Mehmet Fahri Düşünekli ise," İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu’nun girişimleri ve desteği sonucu görevli olan öğretmenlerimizden kitap bağışı toplandı. İki hafta içinde binden fazla kitap toplandı. Toplanan kitapları bugün denetimlik serbestlikte kurulma aşamasında olan kütüphaneye teslim ettik. Amacımız hükümlülerin zihinlerinin kapalı kapılar ardında kalmaları yerine, okudukları veya okuyacakları kitapların sayesinde, onlara umut dolu yeni kapıların açılmasıdır. Bu güzel ve anlamlı çalışmada emeği geçen ilçede ki tüm eğitim neferlerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ŞANLIURFA

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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