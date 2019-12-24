Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpıp kaçtığı Hüseyin Doğan (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Doğan´a çarparak kaçtı. Yaralanan Doğan, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alanın Doğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Doğan´ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis kaza sonrası kaçan otomobilin sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.



ŞANLIURFA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:19

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.