Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı ilçelerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu, silah, kaçak içki ve cinsel uyarıcı maddeler ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilogram esrar, 156 adet uyuşturucu içerikli hap, 1 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 183 mermi, 1 ruhsatsız şarjörlü yivsiz av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği, 128 paket kaçak sigara, 35 şişe kaçak içki, 943 adet cinsel uyarıcı hap, 568 adet cinsel uyarıcı jel ve 62 adet cinsel uyarıcı sprey ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasını ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanırken 6 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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