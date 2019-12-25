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40 milyon dolara kurulan tesiste organik gübre üretiliyor

DHA

ŞANLIURFA'da, Katar tarafından desteklenen Suriyeli iş adamları, 40 milyon dolar harcayarak 230 dönüm alana organik gübre tesisi kurdu. Bölgedeki besi çiftliklerinden toplanan hayvan atıklarının işlenmesiyle elde edilen organik gübre, Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 150 kişinin istihdam edildiği ve günlük 100 ton gübre üretimi yapılan tesisin ilerleyen süreçte kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

ŞANLIURFA'da, Katar tarafından desteklenen Suriyeli iş adamları, 40 milyon dolar harcayarak 230 dönüm alana organik gübre tesisi kurdu. Bölgedeki besi çiftliklerinden toplanan hayvan atıklarının işlenmesiyle elde edilen organik gübre, Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 150 kişinin istihdam edildiği ve günlük 100 ton gübre üretimi yapılan tesisin ilerleyen süreçte kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Suriyeli iş adamları tarafından ŞanlıurfaMardin karayolunun 45'inci kilometresinde 230 dönümlük alana 40 milyon dolara organik gübre üretim tesisi kuruldu. Bölgede bulunan besi çiftliklerinden toplanan büyükbaş hayvan atıkları, 150 kişinin istihdam edildiği tesiste işlenerek organik gübreye dönüştürülüyor. Organik gübre daha sonra Türkiye'nin yanı sıra Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Üretilen organik gübrenin bitki ve hayvanlara kesinlikle zarar vermediğini belirten tesisin satış distribütörü Zeki Yıldırım, "Türkiye besicilikte önemli bir ülkedir. Bizler de güvenilir olan bu ülkede ilk etapta 40 milyon dolarlık bir yatırım yapma kararını aldık. Burada hayvansal organik gübre ve paketleme fabrikasını kurduk. Gerekli izin ve ruhsatlarımız alındı. Türkiye´nin yıllık 5,9 milyon ton organik gübreye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacının büyük bölümünü Hindistan ve dış pazardan ithal ediliyor. Burada çoğunluğu Suriyeli iş adamları olarak böyle bir yatırımı yapmaya karar aldık. Burada doğal ve organik olarak elde edilecek gübrenin yüzde 60´ını Türkiye´deki iç piyasaya sunuyoruz. Diğer yüzde 40´lık bölümünü ise Körfez ve Avrupa´ya ihraç ediyoruz" diye konuştu.
GÜNLÜK 100 TON GÜBRE ÜRETİLİYOR
Tesisin geçen yıl faaliyete girdiğini ve ilerleyen süreçte günlük 100 ton olan üretim kapasitesini de artırmayı hedeflediklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Bu tesisimizde şu anda günlük 100 ton gübre üretiyoruz. Tamamıyla doğal ve organik olan bu gübrelerimizi kullanan çiftçilerimizin olumlu geri dönüşleri oluyor. Ülkemizde konvansiyonel tarımda yılda; 6 milyon ton kimyasal gübre 39 bin ton sentetik tarım ilacı ve hormon kullanılmaktadır. Bunların kontrolsüz kullanımıyla doğal dengenin bozulması sonucunda besin zinciri ile tüm canlılara hayati tehlike oluşturmaktadır. Bu kayıpları önlemek ve doğal kaynakları kirletmeden, doğal dengeyi bozmadan sağlıklı besin elde etmek ve kaliteyi yükseltmek için organik gübreler kullanılmasına ağırlık vermemiz gerekiyor. Ürettiğimiz bu organik gübrelerimizin kullanımı ile bitki, zararlı haşere ve böceklere karşı direnç kazanır. Azot, fosfor ve potasyum gibi makro besin elementlerini dengeli olarak içerir ve bunların toprakta dengeli dağılımını sağlar. İçeriğindeki zengin organik madde oranı ile toprağın içeriğini zenginleştirir. Organik madde, toprak verimliliği ve sürdürülebilir tarım açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. Ülkemiz topraklarının tamamına yakınında organik madde içeriği yetersizdir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için organik gübreler son derece önemli bir role sahiptir. Organik gübreler bitkilere besin maddesi sağlamanın yanında toprak düzenleyici olarak da görev yapmaktadır."

ŞANLIURFA

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:41
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