Siverek'te uyuşturucu ve bağımlılıklarla mücadele semineri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde araştırmacı yazar Osman Atalay'ın konuşmacı olarak katıldığı Uyuşturucu ve Bağımlılıklarla Mücadelede Sivil Toplumun Rolü konulu seminer verildi.

Sekiz yıldır ilçede gençlere ve yetişkinlere yönelik, eğitim, kültürel çalışmaların yanı sıra insani yardımlardan kendinden söz ettiren Siverek Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SiverekDER) tarafından uyuşturucu ve Bağımlılıklarla Mücadele konulu seminer verildi. Dernek binası toplantı ve konferans salonunda yapılan seminere konuşmacı olarak İHH mütevelli heyeti üyesi araştırmacı yazar Osman Atalay katıldı. Dernek Başkanı Sezai Çetin gerçekleştirdi. İlçe genelinde dernek olarak özelikle gençlere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Çetin, 'dernek olarak madde bağımlılığına karşı güzel projelere imza atacaklarının sözünü vererek, seminere katılımlarından dolayı salondakilere teşekkür' etti. Açılış konuşması ardından Osman Atalay, slayt eşliğinde yaptığı araştırmalarını katılımcılara aktardı. Toplum olarak tüm bağımlılıklarla mücadele edilmesi gerektiğini aktaran Atalay, gençlerin uyuşturucu ve bağımlılığa 12 ile 17 yaş aralarında takıldığını ve bu yaşlarda özelikle annebabaların çocuklarına çok dikkat etmelerini gerektiğini vurguladı. Bağımlılığı Beş kategoride toplayan Atalay konuşmasında," Bu bağımlılıklar alkol, tütün, kumar, uyuşturucu ve teknoloji olarak tanımlıyoruz. Araştırmalar neticesinde Cinayetlerin yüzde 60'ı saldırıların yüzde 40'ı tecavüzlerin yüzde 33’ü alkol ve madde kullanımı ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. 20102016 yıllarında 15 yaş ve üzeri nüfus üzerine yürütülen Ulusal Sağlık Araştırmaları verisine göre 7 milyonun üzerinde bir nüfusun alkollü içecek kullandığını göstermektedir" dedi.

Madde bağımlığı yanında gençleri bekleyen büyük tehlikelerden biri olan teknoloji bağımlılığına da dikkat çeken araştırmacı yazar Osman Atalay," Teknoloji bağımlılığı öyle küçük ve basit görülecek bir şey değildir. günümüzde tüm gayri meşru işler artık internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor, internet sayesinde yaygınlaşan kumar, tehlikeli boyutlara ulaşmış vaziyettedir. Türkiye’de 2 milyon sanal kumar bağımlısı var. Dünyadaki 5 milyar dolarlık kumar gelirinin yüzde 2,5’i de Türkiye’den elde ediliyor. Türkiye’yi 82 milyon nüfusu ve genç potansiyeliyle uluslararası dev kumar şirketleri büyük pazar olarak görüyor. Devlet Denetleme Kurulu’nun raporunda yer alan bir araştırmaya göre 18 yaşın altında bulunan gençler yoğun bir şekilde şans oyunlarına yöneliyor" dedi.

Konuşmalarının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Araştırmacı Yazar Osman Atalay, "2018 yılında başlattığımız Türkiye genelinde 'mahallene ve okuluna sahip çık, uyuşturucuya hayır' konferanslarımız devam ediyor. 2018 yılında uyuşturucularla mücadele seferberliği başlattığımız tarihten itibaren yurt içi ve yurt dışı bir çok çalışma, konferans ve seminerler verdik. bu çalışmalar kapsamında da bugün Siverek'e geldik. bu gibi çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

2 saat süren seminer sonrasında dernek tarafından katılımcılara çeşitli ikramlar sunumların ardından program sona erdi.

ŞANLIURFA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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