Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi

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Şanlıurfa’da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa’da polis, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Şanlıurfa Mardin kara yolunun Osmanbey Kampüsü bağlantı noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, 40 adet kaçak cep telefonu ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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