Hayvan borsası inşaatı devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yapılması planlanan Şanlıurfa Hayvan Borsası inşaatı sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye İlçesine bağlı Yenice Mahallesi’ndeki Hayvan Pazarı bitişiğinde 56 bin metrekare alan üzerine kurulması planlanan, 12 milyon 600 bin liralık bütçeye sahip proje sayesinde, bin büyükbaş ile 5 bin küçükbaşın aynı anda alıcı ve satıcıya ulaşması hedefleniyor. Ayrıca Hayvan Borsası ile kayıt dışı alım ve satımların önüne geçilerek satılacak olan hayvanların veteriner gözetiminde alıcısatıcı haklarının gözetilmesi ve hijyenik bir yerde yapılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yakından takip ettiği ve tamamıyla elektronik sistemlerle donatılan, sosyal tesislerin ile otoparkların yer aldığı Hayvan Borsasında dışarıdan gelen tüccarların iş ve işlemlerini rahatlıkla yürütebilmeleri açısından tüm kolaylıklar sağlanacak.

ŞANLIURFA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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