Şanlıurfa’da 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Şanlıurfa’da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir tır içerisinden 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa’da polis ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa Mardin karayolunun Osmanbey Kampüsü bağlantı noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, farklı bölmelere gizlenmiş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücüye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

ŞANLIURFA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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