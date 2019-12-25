Yıllar sonra Suriye’ye ihracat yapıldı

Şanlıurfa'dan, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine yıllar sonra ilk ihracat yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK işgalinden kurtarılarak güvenli hale getirilen Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda, kamu kuruluşlarının desteğiyle onarılan Akçakale Gümrük Kapısı'nda yıllar sonra ilk kez ticari işlem yapıldı.

Tel Abyad'da yaşayan tüccar Muhammed El Ahmed'in Şanlıurfa'dan satın aldığı 250 ton çimento, 6 tırla Akçakale Gümrük Kapısı'na getirildi. Gümrük işlemleri tamamlanan tırlar, yükü Tel Abyad'daki sahibine teslim etmek üzere ilçeye doğru hareket etti. Çimento ihracatının tutarının 7 bin 562 dolar olduğu öğrenildi.

Akçakale Gümrük Kapısı'ndaki ticari faaliyetler 2012 yılından itibaren durmuş, terör örgütlerinin Tel Abyad'ı işgalinin ardından kapı güvenlik gerekçesiyle 2014'te tamamen kapatılmıştı.

ŞANLIURFA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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