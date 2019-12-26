Haliliye’de vatandaşlara mobil çorba ikramı

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Haliliye Belediyesi ‘gönül çorbası’ sloganı ile vatandaşlara mobil çorba ikramı yapıyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kış aylarında vatandaşlar için ‘gönül çorbası’ sloganı başlattığı çorba ikramını devam ettiriyor. 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerindeki alanda sabahın erken saatleri ile birlikte ‘mobil çorba aracı’ ile binlerce vatandaşa çorba ve ekmek ikramında yapılıyor.

Hijyen koşullarının ön planda tutulduğu çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çorba ikramının hafta içi her gün 06.00 ile 08.00 saatleri arasında yapıldığı bildirildi.

ŞANLIURFA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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