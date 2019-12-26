Şanlıurfa'da otobüs duraklarında çorba ikramı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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- ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi, sabah saatlerinde otobüs duraklarında soğukta bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Ücretsiz dağıtılan çorbadan almak isteyenler, mobil çorba aracı önünde kuyruk oluşturuyor.

Şanlıurfa´da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Haliliye Belediyesi `Gönül Çorbası´ sloganı ile duraklarda çorba ikramına başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların içini ısıtmak için sabah erken saatlerinde Mobil Çorba Aracıyla çorba ve ekmek ikramında bulunuyor. Ücretsiz dağıtılan çorbadan almak isteyenler, dağıtımın yapıldığı araç önünde kuyruk oluşturuyor.



ŞANLIURFA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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