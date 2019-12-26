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Şanlıurfa’da sis ve yağmur

İHA

Şanlıurfa'da sis ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Şanlıurfa’da sis ve yağmur

Şanlıurfa’da sis ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Şanlıurfa'da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yağmurla birlikte yoğun sisle karşılaştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, özelikle yüksek kesimlerde sis ve yağmur nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, ilde bir hafta boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Ayrıca sis yoğunluğunun arttığı bölgelerde sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

ŞANLIURFA

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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