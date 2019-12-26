Büyükşehir’den çevre düzenleme çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte deforme olan yollarda, kilitli parke, çevre düzenlemesi ve iyileştirme uygulamaları gerçekleştirerek, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve isteklere gerekli düzenlemeleri yapıyor.

Şanlıurfa kent merkezi ve bütün ilçelerde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına yoğun bir mesai yapan belediye, aynı anda kentin 20 noktasında kent estetiği çalışmalarını sürdürüyor.

Narlıdere Köprülü Kavşağı ve Viyadükte kaldırım çalışması

Narlıdere Köprülü Kavşağı ve Viyadüğünde asfaltlanan servis yollarında kaldırım ve bordür yapım çalışmaları yapılırken önce yayaların daha sonra sürücülerinin can güvenliği ve araçların mal güvenliği için büyük gayret sarf ediyor. Fen işleri daire başkanlığı ekiplerince alt ve üstyapısı revize edilen Yeşiloğlu Bulvarında da kaldırım, orta refüj ve bordür çalışmalarında sona gelindi.

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri caddenin tamamında birden fazla ekiple sürdürdüğü kaldırım yapım çalışmaları yürütüyor. Altyapısı, üstyapısı ile daha modern bir görünüme kavuşturulan cadde tamamlandığında Yeşiloğlu Bulvarı’nda yayalar daha güvenli yürüyüş olanağı sağlanacak.

ŞANLIURFA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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