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Elazığ'daki deprem Şanlıurfa’da da hissedildi

İHA

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Elazığ'daki deprem Şanlıurfa’da da hissedildi

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olarak duyurulan 4.9 büyüklüğünde deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Saat 10.02'de meydana gelen depremde Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde panik yaşandı. İlk bilgilere göre kentte herhangi bir yıkım ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ŞANLIURFA

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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