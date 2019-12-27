Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa merkez ve Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin terörle mücadele şubesindeki işlemleri devam ediyor.
ŞANLIURFA
27 Aralık 2019 Cuma
- İMSAK 06:04
- GÜNEŞ 07:30
- ÖĞLE 12:31
- İKİNDİ 15:00
- AKŞAM 17:21
- YATSI 18:42