Şanlıurfa’da kaçak sigara operasyonu

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde durdurulan bir araçta 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, Diyarbakır Şanlıurfa kar ayolu üzerinde durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine saklanmış 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

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