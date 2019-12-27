FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin adalet sistemindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5'i zabıt katibi, 8'i infaz koruma memuru 13 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya ve Malatya'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin adalet sistemi içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5'i zabıt katibi, 8'i infaz koruma memuru 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terörle mücadele şubesindeki işlemleri devam ediyor.
ŞANLIURFA
27 Aralık 2019 Cuma
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