Her yolu denediler ama polisten kaçamadılar Şanlıurfa’da 72 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dur ihtarına uymayıp kaçarak kullandıkları aracı Hilvan’da boş bir arazide terk eden 6 zanlı, çeşitli yollarla ilçeden ayrılmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 72 kilo 160 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde uygulama yapan polisler, durdurmak istedikleri aracın kaçması üzerine kovalamaya başladı. Hilvan’a kadar kaçan zanlılar, aracı boş bir arazide bırakıp ilçede saklandı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ile Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı boş arazide terk edilmiş halde buldu. Aracın içerisinde arama yapan polisler 7 çuvalda toplam 14 parça halinde 72 kilo 160 gram esrar maddesi olduğunu belirledi.



Farklı yollarla kaçmaya çalışırken yakalandılar

Olaya dahil olan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, araca öncülük yaptığı belirlenen 1 şahsı otobüs ile Mersin’e kaçmaya çalışırken yakaladı. 3 zanlının da siyah bir araçla ilçeden kaçmaya çalıştığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıları kıskıvrak yakalamayı başardı. Beyaz aracın içindeki şahısların peşine düşen ekipler, ortak operasyonla 2 şahsı daha Hilvan’da saklandıkları evde yakalandı. İkisi kadın 6 şüpheli şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

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