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Öğrencilere başarının kilometre taşları konulu söyleyişi

İHA

Başarılı iş adamı tarafından ilçede eğitim gören öğrencilere başarının kilometre taşları konulu söyleyişi gerçekleştirildi.

Öğrencilere başarının kilometre taşları konulu söyleyişi

Başarılı iş adamı tarafından ilçede eğitim gören öğrencilere başarının kilometre taşları konulu söyleyişi gerçekleştirildi.
Şanlıurfa ve ilçelerine eğitime verdiği desteklerden kendinden söz ettiren Rabve İlim ve Hizmet Vakfı kurucusu, iş insanı Recep Palamut, Siverek Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileriyle başarının kilometre taşları konulu söyleyişi gerçekleştirdi. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide, iş insanı Palamut hayatından verdiği örneklerle, başarıyı nasıl elde ettiğini ve bu konuda gençlerin nasıl davranması gerektiğini örnekleriyle anlattı.
Toplumun ve özelikle anne babaların çocuklarından çok şey beklediğini bu yüzden gençlerin istedikleri meslekleri seçemediğini belirten Palamut, öğrencilere hangi meslek dalını sevdiklerini ve hangisinde kendilerini çok iyi geliştirebiliyorlarsa ona yönelmelerini tavsiye etti. Günümüzde teknolojiyi ıskalayanların kesinlikle başarı elde edemeyeceklerine dikkat çeken, Palamut, hızlı değişen dünya koşullarını çok iyi takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Bir saat süren program soru cevap bölümü sonrasında son buldu.
program sonrasında açıklamada buluna iş insanı Recep Palamut, "2014 yılından beri Şanlıurfa’ya gönül vermiş birisiyim, biz Rabve vakfı olarak Şanlıurfa’nın dört ilçesinde eğitime destek amacıyla bir çok çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle suyu olmayan okullarımıza su kuyusu vururken, başarılı ve ihtiyaç sahibi 190 öğrencimize burs imkanı sağlıyoruz. Buraya gelip gençlerle söyleyişi yapmamızın amacı, onları bilişim, teknolojiye, önümüzde ki yıllarda geleceğin meslekleri ile ilgili ve aynı zamanda kendi memleketlerine, vatanına, devletine büyüdükleri zaman nasıl hizmet edebilirler, bu konuda tecrübelerimizi paylaştık" dedi
’İş insanı Recep Palamut’un,düşündükleri ama duymadıkları fikirleri kendileriyle paylaştığını’ belirten 9. sınıf öğrencisi Hediye Ekinci," Hayallerimizin peşinde gitmemizi bize söyledi. gerçekten de öyle toplum devamlı bizden bir şey bekliyor ve mecburen onlar gibi olmaya çalışıyoruz ama burada aslında öyle olmadığını başarmak için hayallerimizin peşinde gitmemiz gerektiğini söyledi. Başarı için ilen okumak gerek ama her şey okumakta değil, kendisi bir lise mezunu ve büyük başarılara imza atmış, önemli yerlere gelmiş. Örnek bir hayatı var ve bizimle paylaştığı içinde kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ŞANLIURFA

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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