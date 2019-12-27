Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara’da 20 Aralık’ta terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5’i polis memuru, 2’si öğretmen 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

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