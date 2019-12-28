Şanlıurfalı gençler hedef yükseltti Şanlıurfalı judocular 2020’ye iddialı hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sporcular gerek ligde gerekse şampiyonalarda Şanlıurfa'ya madalyalar kazandırmak için işi sıkı tutuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Judo Kulübü, 2020 sezon hazırlıklarını minikler, yıldızlar ve genç olmak üzere 260 lisanslı sporcusu ile sürdürüyor. Bölgesel Lig ve Türkiye Şampiyonası'nda Şanlıurfa'ya dereceler kazandırmak isteyen sporcular, işi sıkı tutuyor.

Şanlıurfalı gençlerin büyük bir azimle hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Judo Antrenörü Mehmet Niyazi Tanrıverdi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı olarak 2019 yılı içerisinde ümitler yıldızlar ve miniklerde yapmış olduğumuz derecelerle çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Bu arada kendi kulübümüzün sporcuları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Tuncay Türkmen kendi branşında Türkiye 2.’si olurken, Balkan Şampiyonası'nda da 3.'lük elde edip memleketimize gurur kaynağı olmuştur. Aynı zamanda 3 sporcumuz minikler kategorisinde Samsun'da TOHM Merkezi'nde kulübümüzü temsil ediyor" dedi.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün gençlere spor ve eğitim alanında büyük önem verdiğini ifade edem Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Ahmet Dedeoğlu ise, "2020 sezonuna çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hedefimiz, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmak. Bünyemizdeki başarılı sporcularımızla uluslararası arenada derce almak istiyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Şube Müdürü Ahmet Dedeoğlu da, "Judo takımımızda şu an 260 lisanslı sporcumuz var. Bunun 120'si aktif olmak üzere 2020 sezonunda turnuvalara hazırlanıyorlar. Çok hızlı ve çok güçlü bir şekilde inşallah geliyoruz. Geçen sene judoda yaptığımız derecelerin bir üstünü inşallah yapacağız. Bireysel branşlarda bu yıl Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak milli takıma inşallah sporcu vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:04

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