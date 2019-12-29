Duvarlara yazılan yazılar özel ekip tarafından siliniyor

Şanlıurfa’da tarihi yapıların bulunduğu park ve sokaklarda duvarlara yazılan aşk sözleri çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle özel kurulan bir ekip tarafından siliniyor.

Şanlıurfa’da tarihi değerlere verilen önem gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ederken, kentin tarihi yapılarına, duvarlarına sprey boyalarla yazılan aşk mesajları çevre ve görüntü kirliğine neden oluyor. Vatandaşlar duvarlara yazılan yazılara Şanlıurfa’yı turistik açıdan olumsuz etkilediği dikkat çekti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri de kamuya açık alanlardaki parklarda ve yol kenarında duvarlara yazılan yazıları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.



“Gençler duvarlara yazı yazmamasını istiyoruz”

Duvarlara yazılan görüntü kirliğine neden olduğu için temizlediklerini belirten belediye personeli Cemal Avcı, “Şanlıurfa genelinde olan parklarda, duvarlarda yazılan yazıları siliyoruz. Şanlıurfa’nın tarihi dokusunu bozan her türlü çirkin görüntüye müdahale ediyoruz. Zımpara makinelerle duvarları temizliyoruz. Bu duvar yazılarını genellikle geçler yazıyor. Biz her ay çevreye bakım yapıyoruz, yine de yazıları yazıyorlar. Gençlerin bu yazıları yazmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.



“Duvarlara Şanlıurfa’nın tarihi yapıları yapılsın”

Tarihi yapılara yazılan aşk sözlerinden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Nurullah Akay, “Duvarlarda yazılan aşk yazıları hiç hoş görünmüyor. Şehrimize böyle yazılar yakışmıyor. Belediye ekipleri yazıları temizliyor, gençler yine de yazılar yazıyor. Vatandaşların çevrede duyarlı olmaları gerekiyor. Burada yaşayan mahalle sakinlerinin dikkat etmelerini öneririm. Duvara yazı yazanların ikaz edilmeleri gerekiyor. Tarihi yapılara yazılan aşk yazıları turistik açıdan şehre zarar veriyor. Gençler böyle alışkanlıklardan vazgeçmelidir. Gençleri uyarmak ve onları iyi işlere yönlendirmeliyiz. Duvarları bu hale getiren de biziz. Herhalde burada aşk acısını çeken var. Bu tip yerleri sanatsal olarak değerlendirebiliriz. Duvarlara Şanlıurfa’nın tarihi yapıları resmedilsin. Güzel resimler yapılırsa çocuklar da yazı yazmaktan çekinirler” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

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