Destici: Türkiye ile Libya'nın anlaşması hazımsızlık eden ülkeleri çıldırttı

- ŞANLIURFA´da Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tezkeresine destek vereceklerini belirterek, "Türkiye ile Libya'nın anlaşması bize hazımsızlık eden ülkeleri adeta çıldırttı. Hadi onları anlıyoruz çıldırdılar, HDP'yi de anlıyoruz PKK'nın siyası uzantısı. Peki, CHP ve İyi Parti'ye ne oluyor?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut ve Genel Sekreter Üzeyir Tunç ile partisinin Şanlıurfa'da düzenlediği; 'Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor' programına katıldı. Burada partililere hitap eden Destici, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgenin terör örgütlerinden temizlendiğini söyledi. Destici, dış devletler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinin dışında kalan bölgelerde ise terör örgütünün desteklendiğini belirterek, ABD ve Rusya'nın Türkiye ile yaptıkları mutabakat ve müzakerelere sadık kalmadığını ifade etti.

Türkiye'nin hem kendi hem de Kıbrıs'ın haklarını Akdeniz'de savunduğunu altını çizen Destici, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye, uluslararası kuruluşlar tarafından, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tanınan hükümetiyle anlaşma yaptı ama bunu hazmedemediler. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazıları başta olmak üzere bir takım ülkeler Türkiye için 'Bu anlaşma bizi bağlamaz' dedi. Kendi yaptıkları anlaşmalar kabul ediliyorsa Türkiye ile Libya'nın yaptığı anlaşma da bal gibi kabul edilmelidir. Çünkü biz de bu dünyanın bir ülkesiyiz ve BM'nin bir üyesiyiz. İsrail'in, Mısır'ın kendi aralarında yaptıkları mutabakatlar nasıl uluslararası kuruluşları bağlıyorsa bizim Libya ile yaptığımız anlaşma da bağlar. Bağlamaz diyenler kendine çeki düzen versinler."

CHP VE İYİ PARTİYE NE OLUYOR?

TBMM'de oylaması yapılacak olan Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tezkeresine destek vereceklerini vurgulayan Mustafa Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Libya'nın anlaşması bize hazımsızlık eden ülkeleri adeta çıldırttı. Hadi onları anlıyoruz çıldırdılar, HDP'yi de anlıyoruz PKK'nın siyası uzantısı. Peki CHP ve İyi Parti'ye ne oluyor? Libya ile yaptığımız güvenlik ve askeri anlaşmaya mecliste 'Hayır' dediler. Peki biz Libya ile bu anlaşmayı yapmayıp da ne yapacaktık? Alternatif söyleyin ey CHP ve İyi Parti, Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için ne yapacak? Yunanistan'ın, Mısır'ın, İsrail'in kapısına mı gidecek? Nereye gidecek? Türkiye en doğrusunu yaptı ve Libya ile anlaşma imzaladı. Buna 'Hayır' demek Türk milletinin ve devletinin çıkarlarına 'Hayır' demektir, daha ilerisini söylemiyorum. Biz 'Evet' dedik yine 'Evet' diyeceğiz. Önümüzdeki hafta Libya ile yaptığımız iş birliğinin gereği olarak Libya'ya destek vereceğiz. Hem havadan hem karadan hem de denizden destek vereceğiz. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bu hafta TBMM'de oylaması yapılacak. BBP, bu anlaşmanın ve kararın arkasındadır, mecliste destek vererek 'Evet' diyecektir."



ŞANLIURFA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

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